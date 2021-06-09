إخضاع 28 فيلا لفحص كورونا في الهند إثر نفوق لبؤة بسبب الفيروس

المصدر: أ ف ب

خضع 28 فيلا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا في غابة محمية في جنوب الهند، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء عقب أنباء صحافية عن نفوق لبؤة آسيوية أخيرا بسبب كوفيد-19.

وكانت اللبؤة البالغة تسع سنوات، وهي من جنس حيواني مهدد، نفقت مطلع يونيو في حديقة أرينغار أنا الحيوانية في تشيناي (مدراس سابقا) بولاية تاميل نادو جنوب الهند، وفق الصحافة المحلية. وهذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها عن موت حيوان في الهند بسبب كوفيد-19.

وقد أظهرت فحوص أجريت على اللبؤة وثمانية أسود أخرى، اثنان منها في وضع مقلق، أنها تحمل الفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي نيو إنديان إكسبرس" في تشيناي الأسبوع الماضي.

وقال حارس غابات في متنزه مودومالاي الوطني في جنوب تاميل نادو لوكالة فرانس برس الأربعاء "بعد ثبوت إصابة الأسود في حديقة حيوانات فاندالور (متنزه أريغنار أنا الحيواني) بكوفيد-19، طُلب منا إجراء فحوص على الفيلة كتدبير احترازي".

وستُحلل العينات المسحوبة الثلاثاء من 28 فيلا (بينها اثنان من صغار الأفيال)، في المعهد الهندي للبحث البيطري في ولاية أوتار براديش شمال الهند. ومن المتوقع صدور النتائج في خلال أسبوع.

وأوضح حارس الغابات أن "الحيوانات لم تكن تظهر أي عارض، كان ذلك تدبيرا احترازيا".

كذلك خضع 21 نمرا في حديقة حيوانات بهاغوان بيرسا بولاية جارخاند شرق الهند لفحوص كورونا الأسبوع الفائت إثر نفوق نمر في سن العاشرة بعد ارتفاع كبير في حرارة جسمه، وفق الصحافة المحلية.