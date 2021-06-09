مصر تكشف موعد طرح أول عبوة من لقاح سينوفاك المصنع محلياً

المصدر: وام

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح "سينوفاك" الذي يتم تصنيعه في مصر حالياً. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم.

وبدورها قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات المضادة له.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بلقاح "سينو فارم" فمن المقرر بحلول منتصف الاسبوع المقبل وصول مليون جرعة، لافتة إلى أن إجمالي ما وصل من هذا اللقاح حتى الان تخطى 2.5 مليون جرعة.

وفيما يتعلق بلقاح "استرازينيكا" أوضحت الوزيرة أن إجمالي ما تم توريده من هذا اللقاح تخطى 2.6 مليون جرعة، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديد الكميات المطلوب توريدها خلال الفترة المقبلة، هذا فضلاً عن لقاح "سينوفاك" والذي من المقرر أن يصل منه نصف مليون جرعة خلال شهر يونيو الجاري.