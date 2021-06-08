تفشي "دلتا كوفيد" في مقاطعة غوانغدونغ الصينية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات في مقاطعة غوانغدونغ الصينية عن تسجيل 96 إصابة بسلالة "دلتا كوفيد"، الذي تم اكتشافه في الهند، فيما انهمكت الأجهزة الصحية بمحاولة كبح انتشار الفيروس في مدينة غوانزو بشكل خاص.

وتضم المدينة لوحدها أكثر من 15 مليون نسمة.

وقد أشار علماء من الهند إلى ظهور أولى حالات الإصابة بهذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا في مطلع مايو الماضي، وأشاروا إلى أنها شديدة العدوى وتفتك بالأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل أو لم يكملوا مرحلة التطعيم.

وتقوم السلطات في مدينة غوانزو بإجراء ملايين الاختبارات الجماعية وأغلقت بعض الأحياء والمناطق في محاولة لمكافحة تفشي الوباء وفق "يورونيوز".

جدير بالذكر أن الصين تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا، حيث ظهر للمرة الأولى العام الماضي، واقتصرت الحالات على عدد قليل جدا طوال الـ12 شهرا الماضية.

ومن المحتمل أن تكون حالات غوانغدونغ مثيرة للقلق بشكل أكبر لأنها تشمل سلالة دلتا من فيروس كورونا، والذي تأكد أنه ينتشر بسرعة فائقة.