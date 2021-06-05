روسيا تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بـكورونا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا للمؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 9145 إصابة جديدة و339 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع معدلات أمس 8947 إصابة و377 وفاة.

ولفت إلى أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" خمسة ملايين و117 ألفا و274 إصابة، منها 123 ألفا و436 حالة وفاة وتماثل 8565 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و729 ألفا و77 شخصا.

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