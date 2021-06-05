الأرجنتين تعلن أنها ستبدأ بإنتاج لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لكورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الجمعة أن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لكوفيد-19، وذلك بعد عقده اجتماعا عبر الفيديو مع نظيره فلاديمير بوتين.

وقال فرنانديز "الأحد القادم، ستتوجه طائرة الى موسكو لإحضار العنصر النشط بحيث يمكن بدء الإنتاج على الفور في الأرجنتين".

وكانت الارجنتين في ديسمبر الماضي أول دولة في أميركا الجنوبية ترخص لاستخدام اللقاح الروسي.

ونال لقاح سبوتنيك-في حتى الآن موافقات في أكثر من 65 دولة، لكنها لا تشمل الولايات المتحدة أو أي دولة في الاتحاد الأوروبي.

واضاف فرنانديز "نحن مسرورون بالنتائج التي حققها هذا اللقاح لأنه تم إنقاذ حياة الملايين من الأرجنتينيين".

وسيتم تكليف "مختبر ريتشموند" الخاص بإنتاج اللقاح بقدرة إنتاج تبلغ مليون جرعة شهريا في البداية. ويأمل المختبر زيادة الإنتاج الى خمسة ملايين جرعة شهريا في غضون عام.

وكان قد جرى تكليف مختبر أرجنتيني آخر بإنتاج لقاح "استرازينيكا"، لكن هذه الخطوة واجهت مشاكل أدت الى تأخير الإنتاج.

وأعطت الأرجنتين 10,4 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن بينها سبوتنيك وأسترازينيكا وسينوفارم.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة 3,8 مليون إصابة ونحو 80 ألف وفاة بسبب الوباء.