تحذير مهم من الصحة السعودية حول زيادة إصابات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت وزارة الصحة السعودية من زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكشفت الوزارة أنها ما زالت ترصد تزايد في خارطة الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة، مشددة على أن الالتزام بالإجراءات الإحترازية أمر مهم في هذه المرحلة، ومهيبةً بالجميع ضرورة أخذ الحيطة، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي منعًا لانتشار (كورونا)، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس (كورونا) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل(1201) إصابة مؤكدة، وتعافي (1322) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9788) حالة، منها (1528) حالة حرجة، وفقا لصحيفة الرياض.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (455418) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (438206) حالات ، وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل (16) حالة وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7424)حالة .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).