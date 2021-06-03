البحرين ترخص الاستخدام الطارئ لدواء "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين على الاستخدام الطارئ لدواء "سوتروفيماب" لعلاج حالات كوفيد19 والذي تنتجه شركة غلاسكو سميث كلاين. وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأفادت الهيئة بأن الدواء يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج الحالات القائمة من البالغين والمراهقين ممن لديهم أعراض تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة، والمعرضين لخطر الدخول إلى المستشفى أو الوفاة، مشيرةً إلى أن التجارب العلمية التي أجريت على سلامة وفعالية الدواء أسفرت في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الفيروس بنسبة 85% عند إعطائه للحالات القائمة كعلاج مبكر.