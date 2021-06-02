الكويت ترخص الاستخدام الطارئ لدواء "سوتروفيماب" لعلاج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصدار ترخيص للاستخدام الطارئ لدواء سوتروفيماب لعلاج حالات كوفيد19.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر إن دواء سوتروفيماب يعتبر من فئة أدوية الأجسام المضادة أحادية النسيلة ويستخدم لعلاج حالات كوفيد19 الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال 12 سنة ومافوق وبوزن 40 كليوغرام على الأقل المعرضين لمخاطر الإصابة. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

ونوه البدر إلى أن الدواء يستخدم أيضا لعلاج الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر أو الذين يعانون من حالات طبية معينة، مشيرا إلى أن هذا الدواء لا يستخدم لمرضى (كوفيد-19) الذين يتلقون العلاج بالمستشفى أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن المدير العام ونائب الرئيس في شركة (جي إس كي) المصنعة للدواء في منطقة الخليج جيزم أكالين، أكدت للوزارة أن (سوتروفيماب) سوف يثبت أنه أحد الحلول العلاجية المبتكرة والفعالة في مجموعة أدوات الوقاية والعلاج المستخدمة في الكويت من منطلق الشراكة الوثيقة في تقديم هذه التكنولوجيا الجديدة للمرضى الذين يحتاجون إليها.

وأوضح البدر أن الدراسات السريرية لدواء سوتروفيماب أظهرت نتائج فعالة حيث خفض من حالات دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 85 في المئة، كما أنه يتميز بآلية عمله فهو جسم مضاد أحادي النسيلة موجه بشكل خاص ضد البروتين الشائك لـ ( SARS-CoV-2) وهو مصمم لمنع ارتباط الفيروس ودخوله إلى الخلايا البشرية.

وأضاف أن الكويت تعتبر ثاني دولة تقوم بترخيص هذا الدواء عالميا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة لمرضى (كوفيد-19) وإتاحتها للمرضى بالكويت في أسرع وقت بعد الانتهاء من موافقات الجهات الرقابية.

وكانت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قد أكدت أنه غير مصرح به للمرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب (كوفيد-19) أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين.