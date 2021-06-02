بيض وقسائم وأبقار ضمن خطط الدول للتشجيع على أخذ اللقاح

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حوافز غريبة وفريدة من نوعها تعتمدها بعض الدول لحث سكانها على الحصول على لقاح "كوفيد 19".

من البيض المجاني وقسائم الشراء وأوراق اليانصيب وصولاً إلى الأبقار الحية. ويحصل أبناء مدينة لاس بينياس الفلبينية الذين تلقوا اللقاح، وفقاً لموقع "إم بي" على منزل بقيمة 1.5 مليون بيسو فلبيني كما على دراجات هوائية وبقالة.

أما برنامج الحوافز فمفتوح لجميع الملقحين أو الحاصلين على الجرعة الأولى حيث يدخلون نظام القرعة تلقائياً.

أما محافظة بامبانغا فتجري قرعةً على الأبقار في مسعى لتعزيز برنامج التطعيم. وتقوم مدينة مونتنلوبا بمنح 25 كيلوغراماً من الأرز للمقيمين الحاصلين على جرعة اللقاح ضد كوفيد.

مدينة دبي من جهتها كافأت من حصل على جرعتي اللقاح بدخول مجاني لصالات الألعاب الرياضية ومراكز اللياقة. وأطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة بعنوان "الجميع مسؤول عن الجميع" لتشجيع الأفراد على إتمام أخذ اللقاح مقابل الدخول لأرقى الصالات الرياضية.

وفي السياق تحولت صربيا إلى أول دولة في العالم تطلق "خطة المال النقدي مقابل اللقح" حيث أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش عن مبلغ 3000 دينار يمنح لكل من يحصل على جرعة التطعيم قبل نهاية مايو.

وفي أمريكا أعلنت ولاية أوهايو مؤخراً أن السكان الذين يحصلون على جرعة من اللقاح على الأقل يدخلون في سحب على مبلغ مليون دولار.

ويحصل النيويوركيون على تذاكر مجانية لركوب القطار، في حين أعلن حاكم نيويورك عن منحة دراسية لكل من يأخذ جرعة اللقاح بين أعمار 12 و17.

وتحفز الحكومة الصينية الناس على أخذ اللقاح عبر منح بيض مجاني وقسائم شراء من المتاجر وأخرى للحسومات من البقالات.