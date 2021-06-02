دولة آسيوية من غير كوريا الشمالية تؤكد خلوها من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، أمس الثلاثاء، أن بلاده لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وذلك في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلامية أجنبية.

وقال محمدوف خلال مقابلة أجرتها معه قناة "مير" التلفزيونية إنه "بفضل العمل الذي قمنا به لم يرصد هذا المرض إلى الآن في تركمانستان".

وخلال المقابلة، أعلن قربان قولي توافر جرعات من اللقاحين الروسيين "إيبيفاك كورونا" و"سبوتنيك" في تركمانستان.

وتركمانستان، على غرار كوريا الشمالية، من الدول النادرة التي لم تعلن رصد أي إصابة بكوفيد-19 على أراضيها، علما بأن غالبية الدول التي لم ترصد إصابات بالجائحة على أراضيها هي جزر نائية في المحيط الهادئ.