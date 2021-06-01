الأردن يعيد فتح دور السينما وأماكن الترفيه والرياضة .. ودخولها بشرط

المصدر: ا ف ب

أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء إعادة فتح دور السينما ومدن الترفيه والنوادي الرياضية والحمامات والمسابح والمراكز الثقافية والتعليمية، لكنها اشترطت على الناس تلقي اللقاح من اجل دخولها.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمرا "يلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (يطلق عليه اسم) سند".

وأعادت السلطات الثلاثاء فتح قطاعات وأنشطة اقتصادية كانت مغلقة جراء تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، ضمن خطة حكومية لفتح قطاعات وأنشطة وصولا إلى "صيف آمن". وابقت السلطات لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.

وتشمل المنشآت التي فتحت أبوابها الثلاثاء دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز اللياقة البدنية والاندية الرياضية والمسابح والحمامات والمراكز التعليمية والثقافية والتقنية ومراكز التدريب المهني.

واشترطت الحكومة مرور 21 يوما على تلقي العاملين في هذه المنشآت اللقاح المضاد لكورونا وألا تزيد الطاقة الاستيعابية على 50 بالمئة ضمن بروتوكول صحي.

كما قررت "السماح لمن مضى أكثر من 21 يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف يونيو الحالي".

ويستمر حظر التجول الليلي حاليا من الساعة الحادية عشرة حتى السادسة صباحا.

وتراجعت الإصابات في الأردن نهاية ابريل الماضي.

وسجلت المملكة الإثنين 723 إصابة جديدة بالفيروس فيما لا يزال 591 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.