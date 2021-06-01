خبير صحي: استراتيجية تايوان بـ"صفر إصابات" حل غير مجدٍ تماماً ضد كوفيد-19

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

قال بنجامين كاولينغ، الأستاذ بكلية الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ، إن تفشي فيروس كوفيد-19 الأخير في تايوان يجسد درساً مفاده أن استراتيجية الاحتواء التي تهدف إلى عدم انتقال العدوى محليا (أو صفر إصابات) قد لا تكون مستدامة على المدى الطويل.

وفي تصريحاته لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال الخبير الصحي أنه وقبل الارتفاع الأخير في الحالات، أبلغت تايوان عن عدد قليل جداً من الإصابات بالفيروس- معظمها من الخارج- وذلك على امتداد أكثر من عام. بيد أنه وبحسب كاولينغ، هذا الأمر جعل تايوان "معرضة تماما" للمتغيرات الجديدة من فيروس كورونا الأكثر قابلية للانتقال وربما الأكثر حدة.

وقال كاولينج على قناة CNBC: "ربما كان أقل من 1٪ من سكان تايوان مصابون بعدوى طبيعية- بالتالي لديهم مناعة طبيعية، وبالمقابل كان هنالك ... أقل من 1٪ تم تطعيمهم- لذا فهم معرضون تماما للإصابة".

أظهرت بيانات رسمية أن تايوان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 24 مليون نسمة، أبلغت عن أكثر من 8500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد المستجد و 124 حالة وفاة حتى يوم الاثنين.