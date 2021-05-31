إسرائيل ترفع جميع الإجراءات التقييدية المتعلقة بكورونا غدا

المصدر: وام

قررت إسرائيل رفع جميع الإجراءات التقييدية المتعلقة بكورونا غدا بفضل عمليات التطعيم الشاملة مع الإبقاء على استعمال الكمامة داخل الأماكن المسقوفة.ومن المتوقع أن تبدأ إسرائيل في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في وقت مبكر من الأسبوع المقبل مع توقع الموافقة على الحملة في الأيام المقبلة.

وقال وزير الصحة الاسرائيلي يولي ادلشتاين إن "اسرائيل تعود للحياة الطبيعية ..نحن نقطف ثمار هذه التطعيمات مع عدد اصابات منخفض".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 12 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة مع تحديد 349 مريضا فقط من بينهم 49 في حالة خطيرة و35 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبعد اجراء 10.136 فحص انخفض معدل الإيجابية لاختبارات الفحص إلى 0.1 في المئة .وسجلت إسرائيل 6411 حالة وفاة وأصيب أكثر من 839000 شخص بوباء كورونا منذ تفشيه إلى اليوم.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 5.450.570 والجرعة الثانية 5.130.087 إلى حدود اليوم.