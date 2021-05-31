ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في الصين

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس الأحد ارتفاعا من 11 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن سبعا من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 22 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91099 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.