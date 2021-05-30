البصل وسر علاقته بـالفطر الأسود في مصر

المصدر: وكالات

أكد تقرير صادر عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، عن رصد بعض الحالات المتفرقة المصابة بالفطر الأسود بين مصابي كورونا خلال الفترة الماضية، فيما تتخذ الوزارة منهجاً صحياً وقائياً ضد المرض.

وأثار ارتباط "العفن الأسود" بالبصل جدلاً كبيراً في مصر على مدار الأيام الماضية.

وكشف تقرير أعدته وزارة الصحة المصرية أن الفطر "العفن" الأسود ظهر في "عدد محدود جدا" من الحالات في مصر خلال العقود الأخيرة، على الرغم من عدم انتشار الفطريات المسببة لهذا المرض بصورة كبيرة.



وتزايدت في الآونة الأخيرة معلومات شائكة حول مرض "العفن الأسود" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم أنه يمكن الإصابة به من خلال البصل، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتشير رسائل منتشرة على منصات مثل "واتساب" و"فيسبوك" أن الطبقة السوداء التي تظهر بشكل شائع على البصل يمكن أن تسبب داء الغشاء المخاطي بمجرد دخولها إلى جسم الإنسان.

لكن هذه المعلومات غير صحيحة، فوفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن العفن الأسود الذي يظهر على البصل ناتج عن "أسبرغيلوس نيغر"، وهو فطر شائع موجود في التربة، لكن هذا النوع من الفطريات نادرا ما يكون معديا.

يظن البعض أن دور البصل يقتصر على إضفاء نكهة لذيذة على الطعام، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن لهذا النبات العشبي فوائد كثيرة في مكالحة العديد من أمراض هذا العصر.

وتحتوي حبة متوسطة الحجم من البصل على حوالي 90 بالمئة من الماء، و40 سعرة حرارية، و9 غرامات من الكربوهيدرات، أمام الدهون فلا تتجاوز 0.10 غرام.

ويلعب البصل دورا في تقليل نسبة الكولسترول السيئ في الدم، الأمر الذي يعزز صحة القلب، كما أنه يحتوي على فيتامين C ومركبات من شأنها تقوية مناعة الجسم.

ويقول الخبراء إن مادة الكيرسيتين الموجودة في البصل تحمي الإنسان من الإصابة بمرض السرطان، لا سيما سرطان القولون وسرطان المعدة.

أما مادة الكروم التي يحتويها البصل في جذوره، فتساهم في تنظيم معدل السكر في الدم، كما أن البصل يعد أحد أهم مضادات الالتهابات والبكتيريا التي تصيب اللثة.

ويساعد البصل في وقف النزيف الأنفي، من خلال وضع شريحة أسفل الأنف واستنشاقها. وفي هذا الإطار، ينصح الخبراء بتناول مزيج من العسل والبصل لمعالجة الحمى ونزلات البرد.

بقي أن نشير إلى أن البصل يحتوي على حمض الفوليك، الذي يساعد الإنسان على النوم، وفق ما يؤكد خبراء التغذية، كما أنه يقلل من الشعور بالاكتئاب ويحسن المزاج.