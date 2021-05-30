"العليا للأخوة الإنسانية" و"الصحة العالمية" تناقشان التعاون بشأن التوزيع العادل للقاحات كورونا

المصدر: وام

ناقش المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية و الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سبل التعاون المشترك في الحملة العالمية الرامية للتوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد على صعيدي التوزيع والإنتاج.

و أكد المستشار محمد عبدالسلام - خلال اللقاء الذي عقد في جنيف - دعوة اللجنة العليا إلى ضرورة مساندة مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لضمان وصول اللقاحات إلى الجميع خاصة المجتمعات الفقيرة و التي يمثل التضامن معها أحد أهم الأهداف اللجنة و التي تؤكدها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزھر الشريف و قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسـة الكاثوليكية في 2019 في أبوظبي.

و أوضح أن هناك فجوة كبيرة في توزيع اللقاحات بين المجتمعات الفقيرة و المعدل العالمي للتوزيع و أن على البشرية أن تتخطى هذه الفجوة بالتضامن الإنساني وعدم التمييز.

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التي تدعو إلى تقديم العون لكل إنسان لا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزا، مشيدا بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعم مبادرة كوفاكس ودعوتها إلى ضرورة العمل على ضمان التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا المستجد .

و اتفق الجانبان على التعاون من أجل اتخاذ خطوات جادة لتحقيق هذا الهدف لاسيما في البلدان و المجتمعات الفقيرة و اللاجئين.