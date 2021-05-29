استطلاع: جائحة فيروس كورونا تعيق تطور اللغة لدى الأطفال

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر استطلاع للرأي أن 7 من كل 10 مدرسين في مراكز رعاية الأطفال بكوريا الجنوبية يرون أن جائحة فيروس كورونا قد قللت من فرص تطوير اللغة لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

وفي استطلاع للرأي شمل 709 من المعلمين في مراكز الرعاية النهارية الوطنية والعامة في منطقة سيؤول والمناطق المجاورة لها، وافق 74.9% من المستجيبين على الرأي القائل بأن تطور اللغة لدى الأطفال قد تأثر بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وفق وكالة "يونهاب".

وتم إجراء الاستطلاع مؤخرًا من قبل منظمة "عالم دون القلق بشأن التعليم الخاص"، وهي منظمة مجتمع مدني للتعليم، ومكتب النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ تشون-سوك".

ووجد الاستطلاع أن 77% من المستجيبين قالوا إن الوباء قلل أيضًا من وقت ممارسة الرياضة البدنية للأطفال وفرص نمو العضلات الكبيرة والصغيرة، بينما قال 63.7% إن العيش في الأماكن المغلقة يزيد من وتيرة التوتر والتهيج والسلوك العدواني.

ومن جانب آخر، قال 55.5% من المشاركين في الاستطلاع إن فيروس كورونا أدى إلى زيادة حالات الخجل وصعوبات التكيف مع المؤسسات والمشاكل المتعلقة بالأقران.

كما أصدر استطلاع منفصل أجرته نفس منظمة المجتمع المدني على 742 من الآباء نتائج مماثلة، حيث قال 76% من الآباء الذين شملهم الاستطلاع إن الوباء قلل من وقت ممارسة الرياضة البدنية للأطفال وفرص نمو عضلاتهم.