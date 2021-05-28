الصحة العالمية: المدخنون يواجهون خطراً أكبر من غيرهم بـ 50% للوفاة بكورونا

المصدر: وام

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المدخنين يواجهون خطراً أكبر من غيرهم بنسبة تتراوح بين 40 و50% للإصابة بمرض وخيم والوفاة بسبب ‏فيروس كوفيد-19.‏

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: المدخنون يواجهون خطراً أكبر من غيرهم بنسبة ‏تصل إلى 50% للإصابة بمرض وخيم والوفاة بسبب فيروس كورونا-19، ولذلك فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل ما ‏يمكن أن يقوم به المدخنون لتقليل خطر الإصابة بـ"كورونا " ، فضلاً عن خطر الإصابة بالسرطان والأمراض ‏القلبية وأمراض الجهاز التنفسي.

و حث غيبريسوس جميع البلدان على القيام بدورها من خلال الانضمام إلى حملة المنظمة "قرر الإقلاع عن تعاطي التبغ اليوم!" ‏وتهيئة بيئات خالية من التبغ تزود الناس بالمعلومات والدعم والأدوات التي يحتاجون إليها للإقلاع عن التدخين، ‏والإقلاع عنه إلى الأبد.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن جوائز المدير العام للمنظمة الخاصة باليوم العالمى للامتناع عن التدخين التي حصل عليها وزير الصحة ورعاية الاسرة الهندى هارش فاردهان ومجموعة ابحاث مكافحة التبغ بجامعة باث بالمملكة المتحدة .