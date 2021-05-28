بريطانيا ترخص لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد19

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت الجمعة لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأمريكية ويُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن ترخيص اللقاح "يمثّل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع".

وأضاف أن الحكومة تأمل بأن "يلعب (لقاح جونسون أند جونسون) دورا مهما في الأشهر المقبلة"، في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

وطلبت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاح.

وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية في أبريل بضرورة إضافة تحذير بشأن احتمال تسبب لقاح جونسون بتجلّطات دموية غير عادية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، إلى المعلومات المرتبطة به بعد تسجيل حالات من هذا النوع في الولايات المتحدة.

وأظهر اختبار في الولايات المتحدة أن اللقاح فعّال بنسبة 72 في المئة في منع حالات الإصابة المعتدلة إلى الخطيرة بفيروس كورونا.

وأعطت بريطانيا أكثر من 62 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن، مستخدمة بشكل أساسي لقاحي شركتي فايزر وأسترازينيكا. كما رخّصت لقاح موديرنا.

وبعد شهور من تراجع الإصابات، عادت لترتفع مجددا جرّاء ظهور المتحوّر الهندي، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية المضي قدما بخطط رفع كامل قيود احتواء الفيروس في 21 يونيو.