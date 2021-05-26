البحرين تغلق كافة الأنشطة التجارية وتعلق الحضور في المدارس والجامعات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مملكة البحرين عن عدة قرارات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بدءا من الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 27 مايو وحتى يوم الخميس 10 يونيو.

وتضمنت القرارات مايلي..

-غلق كافة الأنشطة التجارية "غير الأساسية".

-إغلاق المطاعم والمقاهي واقتصار تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.

-إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والشواطئ والألعاب الترفيهية الخاصة.

-منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية.

-منع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل.

-تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.

-تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية.

-الاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى ممكلة البحرين.