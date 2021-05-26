البحرين تغلق كافة الأنشطة التجارية وتعلق الحضور في المدارس والجامعات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت مملكة البحرين عن عدة قرارات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بدءا من الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 27 مايو وحتى يوم الخميس 10 يونيو.

وتضمنت القرارات مايلي..

-غلق كافة الأنشطة التجارية "غير الأساسية".

-إغلاق المطاعم والمقاهي واقتصار تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.

-إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والشواطئ والألعاب الترفيهية الخاصة.

-منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية.

-منع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل.

-تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.

-تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية.

-الاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى ممكلة البحرين.

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