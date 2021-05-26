"موديرنا" تعلن نتائج تجارب لقاح كورونا على المراهقين

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة "موديرنا"، أمس الثلاثاء، إن إعطاء المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، جرعتي لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد، أنتج الاستجابة المناعية ذاتها لدى البالغين.

وتخطط الشركة لتقديم بيانات تجاربها السريرية للسلطات الصحية الأمريكية في أوائل الشهر المقبل.

وإذا حصلت الشركة على الترخيص اللازم لاستخدامه، سيصبح لقاحها هو ثاني لقاح للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، بعد أن تم السماح باستخدام لقاح شركة "فايزر" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتظهر بيانات "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي)، أن حوالي 4.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وفق "قناة الحرة".

وتوصي "الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال" بأن يحصل الأطفال على لقاح مصرح به بمجرد أن يصبحوا مؤهلين.

وحققت الولايات المتحدة قفزة في أعداد المتلقين لتطعيمات كورونا وصلت حسب تأكيدات البيت الأبيض إلى نحو 50 في المئة من البالغين، فيما تلقى أكثر من 60 في المئة جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في البلاد أي ما يقرب من 160 مليون شخص.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن عن خطة لإعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ70 في المئة من البالغين بحلول العيد الوطني، في الرابع من يوليو.