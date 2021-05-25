الولايات المتحدة تنجز الثلاثاء تلقيح نصف البالغين بشكل تام

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض أن 50 % من البالغين في الولايات المتحدة سيكونون قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل تام الثلاثاء.

وتلقى أكثر من 60 في المئة من البالغين (ما يقرب من 160 مليون شخص) بالفعل جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في الولايات المتحدة.

وبعد بداية بطيئة في نهاية عام 2020، قادت إدارة الرئيس جو بايدن حملة التطعيم الشاملة.

حدد الرئيس الأميركي هدفا على صعيد التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لسبعين في المئة من البالغين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو، لكن حملة التطعيم تتباطأ اذ يتعين اقناع المشككين وغير المهتمين.