أوروبا تقيّم استراتيجياتها ضد «كورونا» وإسرائيل تحقق مناعة القطيع

المصدر: عواصم- وكالات

يجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27، في بروكسل، اليوم الثلاثاء، لتقييم استراتيجياتهم ضد فيروس «كورونا» المسبب لمرض «كوفيد 19»، وتغير المناخ. ومن المتوقع أن يناقش رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني من اجتماعهم بالعاصمة البلجيكية، فتح التكتل الأوروبي أمام حركة السياحة، بالاستعانة بالشهادة التي تم صدورها أخيراً، والتي تثبت حالة حاملها من مرض «كوفيد 19»، حيث توضح ما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه ضد المرض، أو تعافيه منه، أو سلبية الاختبار الذي أجراه.

ومع ذلك، فإن الأمر متروك للحكومات الوطنية، لتحديد الامتيازات التي يتم إتاحتها، مع توفر هذا الدليل. فعلى سبيل المثال، يمكنها أن تقرر التنازل عن إجراءات الحجر الصحي، أو الموافقة على دخول دور العرض.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، قبيل إجراء محادثات مع نظرائه، عن تأييده لرفع القيود المفروضة على حاملي الشهادة.

ومن المتوقع أيضاً، أن يناقش القادة تصدير اللقاحات، حيث اقترح البعض التبرع بـ 100 مليون جرعة إضافية للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية العام.

ويعد «تغير المناخ»، آخر نقطة على جدول أعمال زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث ستركز نقاشاتهم على كيفية مشاركة الجهود لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بـ 55 % على الأقل بحلول عام 2050، بالمقارنة مع مستويات عام 1990.

يأتي هذا، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 170 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، سوف يكونون قد حصلوا على جرعة واحدة، على الأقل، من لقاحات «كورونا»، بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

ويمثل هذا العدد نحو 46 % من السكان البالغين في دول الاتحاد الأوروبي. وتنخفض النسبة بشكل كبير، عند النظر إلى السكان البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل: حيث إنه وفقاً للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تلقى 3. 17 % فقط من البالغين في الاتحاد الأوروبي، تطعيماً كاملاً ضد «كورونا».

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، الأرقام بأنها «علامة فارقة»، مشيرة إلى أن التكتل حقق «تقدماً مطرداً» في ما يتعلق بتطعيم مواطنيه.

وفي إسرائيل، صرحت الخبيرة في مجال الأوبئة، بأن بلادها وصلت إلى مناعة القطيع ضد فيروس «كورونا»، وأنه لا توجد حالياً حاجة ملحة لتطعيم الأطفال. ونقل موقع «واي نت»، عن جيلي ريجيف يوشاي رئيسة وحدة علم الوبائيات المعدية في مركز شيبا الطبي: «لقد وصلنا إلى مناعة القطيع، دون تطعيم الأطفال. ولا يوجد مبرر ولا حاجة للإلزام والضغط من أجل تطعيمهم». ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن 6. 56 % من سكان إسرائيل، تم تلقيحهم بصورة كاملة ضد «كورونا»، وأن إسرائيل قدمت 56. 10 مليون جرعة لقاح لسكانها.