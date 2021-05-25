الصحة العالمية: الإمارات أجرت ثلت فحوصات كوفيد19 في إقليم شرق المتوسط

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة أجرت وحدها ما يزيد عن 48.8 ملايين مسحة (PCR فقط) للكشف عن فيروس كوفيد ـ 19 للسكان وهو ما يمثل ثلث المسحات التي أجريت في 22 دولة من دول الإقليم منها 19 دولة عربية.

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي مسحات كوفيد ـ 19 التي تمت في دول إقليم شرق المتوسط بلغت 146مليون مسحة، منها 33.5% أجريت في دولة الإمارات وحدها.

وبينت الإحصائيات الجديدة أن أكثر دول الاقليم تضررا بوفيات كوفيد ـ 19 كانت إيران بواقع 78.8 ألاف حالة وفاة، يليها باكستان بواقع 20.3 آلاف وفاة، ثم العراق بـ 16.2 ألف حالة، يليها مصر 14.8 آلاف حالة وفاة، وتونس 12.2 ألف حالة.

وسجل إقليم شرق المتوسط أمس 25.7 آلاف إصابة جديدة و425 حالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات التراكمي إلى 9.9 ملايين إصابة مؤكدة، بمعدل 1.3%

وارتفاع الوفيات إلى 199 ألف وفاة جراء الفيروس بنسبة 2% من إجمالي الاصابات، فيما تعافى من المرض حوالي 8.9 ملايين شخص بنسبة 90.2%.

وتشير إحصائيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن مجموع جرعات اللقاح ضد كوفيد ـ 19 التي تمت في الإمارت حتى الآن بلغت 12 مليونا و165 ألفا و848 جرعة.