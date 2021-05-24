مصر.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

"الإسهال، عسر الهضم، ميل إلى القيء، تقلصات بالمعدة، وصداع حاد"، أعراض جديدة كشف عنها الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي في مصر إلى جانب الأعراض القديمة كزوال حاسة الشم والتذوق وغيرها من الأعراض الأولية.

وقال خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" مع الإعلامى شريف عامر، إن مرضى كورونا لا يعانون بأكملهم من ارتفاع درجات الحرارة، إذ يعانى 25% منهم فقط من هذه الأعراض، مشيرا إلى أن أى لقاح لفيروس كورونا سيتم إنتاجه من أي شركة يحتاج إلى فترة ترقب، خاصة وأنه لم يتم إجراء التجارب الكافية على هذه اللقاحات وفق اليوم السابع.



وأوضح أن الكمامات تحمى من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تتخطى 100%، حتى أمام الشخص الحامل للفيروس حال اللقاء به، مردفا: "الخطورة تكمن فى مصابي كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض، لذلك يجب ارتداء الكمامات".