أخبار سارة للمسافرين من ماليزيا إلى سنغافورة بشأن اختبارات كورونا

المصدر: د ب ا

يتطلع المسافرون من ماليزيا إلى سنغافورة إلى اختصار فترات الانتظار الطويلة لظهور نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وذلك إذا ما نجحت تجربة اختبار تنفسي يستغرق دقيقة واحدة.

ووافقت هيئة الخدمات الصحية السنغافورية اليوم على استخدام الاختبار فيما كانت أكثر المعابر الحدودية ازدحاما في العالم قبل جائحة كورونا، وكان تم تطوير الاختبار العام الماضي من جانب جامعة سنغافورة الوطنية وشركة "بريثونيكس" التابعة لها.

وتؤكد جامعة سنغافورة أن الاختبار "سهل الإجراء على يد أفراد مدربين، ولا يتطلب أطقما طبية ولا تعاملا مخبريا".

تجدر الإشارة إلى أن حدود ماليزيا مغلقة أمام الزوار منذ مارس من العام الماضي، إلا أنه تمت إعادة فتح حدود سنغافورة أمام الزوار والمسافرين لأغراض الأعمال من عدد قليل من البلدان التي تُصنف على أنها منخفضة المخاطر، والتي ليس من بينها ماليزيا.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل أكثر من 6500 إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين، بينما أعلنت نظيرتها السنغافورية تسجيل 36 حالة إصابة جديدة في الدولة المدينة.