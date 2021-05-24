مجلس الوزراء المصري يكشف حقيقة ظهور "سلالات جديدة" من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل البلاد، مشيراً في بيان إلى أن وزارة الصحة المصرية نفت الأخبار المتداولة بشأن وجود سلالات متحورة من الفيروس.

وأضاف البيان أن وزارة الصحة المصرية شددت على امتلاك البلاد برنامجاً لترصد الأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفق "الشرق".

وتابع: "أشارت الوزارة إلى أنها حريصة على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية لمنع دخوله للبلاد، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره".