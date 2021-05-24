خبير سعودي: لا علاقة للفطر الأسود بكوفید-19

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح الوكیل المساعد للصحة الوقائیة بوزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله عسیري، أنه لیس ھناك علاقة مباشرة للفطر الأسود بكوفید-19 ،وإن حصلت للمصابین بكورونا فھي مرتبطة بالأمراض المزمنة المصاحبة ولیس بكورونا نفسه.

وقال عسیري لـ"أخبار 24 "، إن "الفطر الأسود" لا يتسبب بمشاكل صحیة للبشر إلا في حالات نادرة عند المصابین بنقص المناعة الشديد، ووسائل تشخیصه وعلاجه متوفرة، وهو لا يستدعي القلق والارتباك.

وبین أن الفطر الأسود يكون ً موجودا في التربة وقنوات التكییف وقد يستنشقه الإنسان ويتخلص منه بدون مضاعفات إلا في حالات نقص المناعة الشديد؛ فقد يتسبب في التھابات الجیوب الأنفیة وما جاورھا.

وأضاف عسیري أن العدوى بھذه الفطريات نادرة ومعروفة لدى المختصین، ولا تنتقل من إنسان إلى آخر مثل الفیروسات والبكتیريا، وأن ما يحدث في الھند ھو حالات متفرقة ولیس ً وباء أو تفشیاً.

يذكر أن الھند وعدد من الدول سجلت عدة اصابات بالفطر الأسود، أدت لإثارة القلق لدى البعض من أن يكون ذلك سلالة جديدة لفیروس كورونا أو مضاعفات تتبع الإصابة بالفیروس.

