مصابة بكورونا تعود إلى الحياة قبل ثوان من حرق جثمانها في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

استيقظت مسنة هندية مصابة بفيروس كورونا في جنازتها وهي في حالة ذعر وبكاء هستيري، ففي طريقها للمستشفى فقدت الوعي واعتقد أقاربها أنها توفيت وبدأوا يستعدون لحرق جثتها.

وخضعت شاكونتالا جايكواد 76 عاما من مدينة براماتي الهندية للعلاج في العزل المنزلي، لكن في 10 مايو الجاري تدهورت حالتها، وقررت الأسرة نقلها إلى مستشفى واقعة في مدينة باراماتي بولاية ماهاراشترا الهندية، لكنهم لم يتمكنوا من تأمين سرير لها لأن جميع الأجنحة كانت ممتلئة بالمرضى بسبب تفشى الوباء فى البلاد.

وفي طريقها لمستشفى آخر فقدت الوعي واعتقد أقاربها أنها توفيت وبدأوا يستعدون لحرق جثتها، وقبل لحظات من إشعال النيران، استيقظت المسنة المريضة في جنازتها وهي في حالة ذعر وبكاء هستيري، ثم أعيدت المرأة إلى المستشفى مرة أخرى، وفق "روسيا اليوم".

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت فى الهند خريف عام 2019 عندما استيقظ رجل بالغ من العمر 55 عاما أثناء جنازته، وهز الرجل الميت رأسه، الأمر الذى أدى في البداية إلى الرعب الشديد بين أقاربه.