يفسد ألف جرعة لقاح ليشحن هاتفه النقال

المصدر: البيان الإلكتروني

أفسد رجل في قرغيزستان نحو 1000 جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لكوفيد19 داخل مصحة عمومية، بعدما فصل الكهرباء عن الأجهزة المبردة لحفظ اللقاح ليستعمل المقبس في شحن هاتفه النقال.

وكانت الجرعات الفاسدة ضمن شحنة مكونة من 20 ألف جرعة، أرسلتها روسيا كمساعدة إنسانية لقرغيزستان.

وأعلن وزير الصحة القرغيزستاني عن الحادثة هذا الأسبوع، علما أنها وقعت في أبريل الماضي.

وقال الوزير: «إذا كان علينا معاقبة أحد العاملين أو عاملة تنظيف أو شخص آخر مسؤول عن الخطأ، فعلى المصحة أن تتكفل بالتعويض المادي».