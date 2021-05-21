المغرب يخفّف قيود كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن المغرب أمس الخميس أنّه سيخفّف اعتباراً من اليوم الجمعة القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، بما في ذلك حظر التجوّل الليلي، وذلك في أعقاب تراجع أعداد الإصابات بالفيروس.

وجاء في بيان للحكومة أن التخفيف جاء "أخذاً بعين الاعتبار خلاصات التتبّع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمملكة وتحقّق التراجع المسجّل في منحى الإصابة بفيروس كورونا".

وسيتمّ تقليص توقيت سريان حظر التجوّل بحيث يبدأ من الساعة 11 ليلاً وينتهي في الرابعة والنصف فجراً. وأقرّ الحظر في ديسمبر وجرى تشديده خلال شهر رمضان ليصير ممتداً من الساعة الثامنة ليلاً حتى السادسة فجراً.

وسيُسمح اعتباراً من اليوم الجمعة للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 11 ليلاً.

مع ذلك، أوضحت الحكومة أن حفلات الأعراس والتجمعات والتظاهرات ومناسبات العزاء ستبقى محظورة، إضافة إلى استمرار غلق قاعات السينما.

ويأتي التخفيف بعد أيام من تمديد حال الطوارئ الصحية، المعلنة قبل أكثر من عام، حتى 10 يونيو.

وجرى أيضاً تمديد تعليق الرحلات الجوية مع نحو خمسين دولة حتى 10 يونيو.

ويسجّل تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة التي أحصت في الإجمال أكثر من 516 ألف إصابة.

وأطلقت الرباط حملة تلقيح وطنية نهاية يناير قادت إلى تطعيم 7,2 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللّقاحات المضادّة لكورونا، تلقّى 4,7 مليون منهم الجرعة الثانية، وفق الأرقام الرسمية.

وأوقف أكثر من مليون ونصف مليون شخص بين يوليو 2020 وأبريل 2021 لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، أحيل نحو 280 ألفا منهم على القضاء، وفق بيانات رسمية.