البحرين.. الحضور للمكاتب الحكومية والمجمعات التجارية والمطاعم للمحصنين فقط
أعلنت مملكة البحرين عن عدة قرارات بناء على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، يبدأ تطبيقها من يوم الجمعة 21 مايو 2021 لغاية تاريخ 3 يونيو.
- قصر دخول المجمعات التجارية للمتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي" ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.
-قصر دخول مراكز التسوق والمحلات التجارية للمتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.
-حصر الخدمات الداخلية للمطاعم ودور السينما والصالونات وغيرها، للمتطعمين والمتعافين ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.
-حصر الحضور من المراجعين في مراكز الخدمة والمكاتب الحكومية على المتطعمين اللذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية ولمن هم فوق الـ 18 عاما فقط.