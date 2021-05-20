الأمير ويليام يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

المصدر: وكالات

أعلن دوق كامبريدج الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، تلقيه أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشر حساب دوق ودوقة كامبريدج على موقع انستغرام لمشاركة الصور صورة للأمير وهو يتلقى اللقاح.

وكتب أسفل الصورة "يوم الثلاثاء تلقيت أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف" أتوجه بالشكر لجميع من يشاركون في حملة التطعيم على كل ما فعلوه ومازالوا يقومون به".

وأصيب وليام بالفيروس في أبريل العام الماضي، في نفس الوقت تقريبا الذي أصيب فيه والده ولي العهد لأمير تشارلز، رغم أنه لم يكشف عن الأمر إلا في شهر نوفمبر.