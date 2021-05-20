تراجع إصابات كورونا في مصر لليوم الثالث توالياً

المصدر: ر

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا التراجع في مصر لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تسجيل 1160 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضة، فضلا عن 57 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء أمس الأربعاء ارتفع إلى 249238 حالة، من بينها 14498 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 1003 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 183696 شخصا.