هذه الدولة العربية تخطت حاجز المليون إصابة بـ«كورونا»

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4609 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 1151557. وسجلت وزارة الصحة العراقية، في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد 40 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة حتى الآن إلى 16069، فيما رصدت الوزارة تعافي 5090 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 1061975.

وكانت الصحة العراقية، أعلنت في وقت سابق عن اقتراب عدد الملقحين في عموم العراق من عتبة 500 ألف شخص، ووفقاً لشبكة «السومرية نيوز» العراقية، أعلنت الوزارة نيتها الوصول إلى تلقيح 50% من النسبة الكلية المستهدفة البالغة 8 ملايين مواطن، بحلول نهاية العام الحالي، وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر، إن أعداد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح «كورونا» اقتربت من نصف مليون شخص، مع الاستمرار بعملية التطعيم، حيث شهد الأسبوعان الماضيان تسجيل أعداد كبيرة عبر المنصة الإلكترونية.

وأضاف البدر، إن أعداداً كبيرة من الملقحين لم يأخذوا الجرعة الثانية حتى الآن، وتطمح الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول إلى 20% من مجموع السكان كونها نسبة أولية للتطعيم. وأوضح أن «الوزارة حددت الوصول لنسبة 50% من الملقحين حتى نهاية العام الحالي»، مؤكداً اتخاذ إجراءات قضائية ضد أشخاص هاجموا برنامج التحصين ولقاح «كورونا»، وتم التعرف على البعض منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.