تطوير علاج يقضي على "كوفيد 19" بنسبة 99.9 بالمئة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قام فريق دولي يضم علماء من أستراليا وأمريكا بتطوير عقار مضاد للفيروسات تجريبي يقضي على الفيروسات بنسبة 99.9 بالمئة، ويمكن أن يشكل مبدئياً، ووفقاً لما ذكر موقع "ويثر"، علاجاً جديداً ضد "كوفيد 19".

وفي حين تخفف مضادات الفيروسات التقليدية من الأعراض وتساعد على الشفاء مبكراً، تستعين المقاربة لمضاد الفيروسات الجديد بتقنية الحمض النووي الريبوزي لإسكات العامل الوراثي أو الجين الذي يعرف بـ(سيرنا) أو حمض نووي ريبوزي متداخل صغير لمهاجمة جينوم الفيروس مباشرة ومنعه من التكاثر.

وقال نايجل ماكميلان، الباحث المشرف المساعد والبروفسور في جامعة غريفيث الأسترالية:" تخفض المعالجة بسيرنا الحمل الفيروسي بنسبة 99.9 بالمئة. ويمكن إيصال تلك الجسيمات النانوية إلى شريحة واسعة من خلايا الرئتين وإسكات الجينات الفيروسية."

وأثبت الباحثون كذلك أن الجسيمات النانوية تكون بحالة ثبات على حرارة تعادل أربعة درجات سلسيوس لمدة 12 شهراً في حين أنها تكون ثابتة على درجة حرارة عادية لمدة تزيد على شهر واحد. ويعني ذلك إمكانية استخدامها في الأماكن ذات الموارد الضئيلة لعلاج المصابين.

وفي سياق آخر أكد البروفسور والمدير المساعد في مركز علاج الجينات بمستشفى "مدينة الأمل" الأمريكية، أن "العلاج مصمم ليعمل على كافة أنواع فيروسات (سارس) الأصلية كما فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (سارس كوف 2) وأية تحورات جديدة قد تطرأ."