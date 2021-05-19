السودان يعطّل الدراسة بالجامعات والمدارس ويوقف الصلوات الجماعية

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان في اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور صديق تاور، الرئيس المناوب للجنة، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخ القرار، وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة.

كما قررت اللجنة، منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية.

وقررت اللجنة في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، تخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم.

وقالت اللجنة، إن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد استقراء الوضع الوبائي وارتفاع معدل الإصابات حالياً إلا أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ 100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من مايو 2021م إذا استمر الحال كما هو عليه الآن بدون الالتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات.

وجاء في بيان اللجنة: تأكد من خلال المتابعة والرصد البياني للحالات والتوقعات العلمية أن التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية التي يحتشد فيها الناس ساهمت في ازدياد حالات الإصابة بالوباء ونشره مجتمعياً، وفق ما نقل موقع "أخبار السودان".

ألزمت اللجنة الجميع بارتداء الكمامات في كافة مواقع العمل والأسواق والمركبات العامة وكل من يخالف توجيهات ومطلوبات السلطات الصحية من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء سيكون عرضة للمساءلة والعقوبة القانونية.

وقالت اللجنة إنها اتخذت هذه القرارات بعد مراجعة كافة الإحصائيات الوبائية ونسب الإصابة حرصاً على سلامة المواطنين وتخوفاً من تدهور الأوضاع.

وسوف تقدم اللجنة تنويراً إعلامياً للمواطنين اليوم الأربعاء بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا).