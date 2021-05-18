فيديو .. مستشار السيسي يكشف حقيقة وجود سلالة مصرية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، الشائعة التي ترددت عن ظهور سلالة مصرية لفيروس "كورونا" المستجد، وفقا لموقع مصراوي.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى اليوم الثلاثاء: “اللي عنده السلالة دي يطلعها"، لافتًا إلى أن كورونا هو وباء عالمي شديد المراس وإنه لا يوجد سبب لإخفاء أي معلومات.

وتابع أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ودعم القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن مصر مازالت في الموجة الثالثة للفيروس مع استمرار أعداد المصابين.