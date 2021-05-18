كيف تعمل اللقاحات في الجسم بعد حقنها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المصرية عن آليات عمل لقاحات كورونا في الجسم لتحقق الوقاية بعد تكوين الأجسام المضادة للعدوى الفيروسية التي تسبب الإصابة بكورونا.

وقالت وزارة الصحة إنه عندما يخترق الجسم عامل مسبب للمرض الجديد "فيروس أو بكتيريا " يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة تجاهه فتقضي عليه، وفق "اليوم السابع".

وتابعت الوزارة، أن اللقاحات تحتوي على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها " فيروس ميت" مما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم وتللك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذي تلقى اللقاح ولكها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.