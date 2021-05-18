بالصور.. نقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية بنقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة العربية السعودية، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عـبدالعزيـز آل سعود.

وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعـدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت (15) ساعة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

يُذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر مـن (74) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس، وفق سبق.