الكويت تسجل 828 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

سجلت الكويت 828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 291629 فيما بلغ مجموع حالات الوفاة 1693.

وأضاف أنه تم تسجيل 1028 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 277820 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 95.26 في المئة وأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 186 والمجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12116.