اندلاع حريق كبير بمستشفى في الفلبين يضم مصابين بكورونا

المصدر: وام

تمكن رجال الإطفاء صباح اليوم من إخماد حريق كبير اندلع في واحدة من أكبر مستشفيات الفلبين التي تضم مصابين بفيروس كورونا مما دفع إلى إجلاء مئات المرضى.

وقال هيكتور أجادولين كبير مفتشي مكتب الحماية من الحرائق في الفلبين إن الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث من المبنى المركزي بمستشفى الفلبين العامة في العاصمة "مانيلا" بعد منتصف الليل لم يؤدي إلى وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك مرضى في الطابق المتضرر لكن الدخان اجتاح طوابق أخرى مما أجبر على إجلاء حوالي 500 مريض من بينهم 156 مريضا بكورونا وتم إخماده بعد نحو خمس ساعات.

وبحسب وزارة الصحة الفلبينية فإن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغ أكثر من 1.13 مليون شخص أمس السبت في حين بلغت حصيلة الوفيات 19051 .