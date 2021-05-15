توصية خلع الكمامات تتسبب بحالة ارتباك في الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

تشهد الولايات المتحدة حالة إرباك وجدل حاد بشأن توصية تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا بعدم وضع كمامات بعدما ألغت السلطات توصية باستخدام كمامات من قبل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ويشكلون نحو 35 بالمئة من السكان.

وأعلنت مراكز تجارية عدة مثل السلسلة العملاقة "وولمارت" ومحلات "كوسكو" للبيع بأسعار زهيدة، الجمعة تخليها عن فرض وضع الكمامات في محلاتها، مع أنه يبقى إلزاميا عندما تفرض التشريعات المحلية ذلك.

لكن التوجيهات الجديدة غير الملزمة التي صدرت عن السلطات الصحية فاجأت المسؤولين المحليين والخبراء والشركات، وأدت إلى جدل وحتى مشادات داخل الكونغرس.

وقال إيفان ماتا (47 عاما) الذي يعمل في شركة للسياحة في نيويورك، معبرا عن استغرابه "قبل ذلك كانت الكمامات مهمة وفجأة لم تعد كذلك". وأضاف "ما أخشاه هو كيف يمكن التحقق من أن الناس قد تم تطعيمهم بالكامل؟ أعتقد أن هناك كثيرين لن يستخدموا الكمامة بعد الآن حتى لو لم يتم تطعيمهم".