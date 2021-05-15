الصحة العالمية تتوقع اكتشاف المزيد من سلالات كورونا

المصدر: وكالات

توقعت منظمة الصحة العالمية، اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا.

وقالت كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف خلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف: «أود أن يتحول الخوف من السلالات إلى شيء مثمر، شيء من القوة».

ومنذ تصنيف فيروس كورونا جائحة عالمية في ربيع العام 2020، ظهرت عدة سلالات متحورة من الفيروس بدت أكثر فتكا وقدرة على الانتشار ما أطال أمد الوباء في مناطق كثيرة من العالم.

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية سبعا منها على المستوى العالمي، لكن أشد تلك السلالات تأثيرا كان المتحورة، البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والهندية.