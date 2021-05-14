السعودية تسجل 927 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الجمعة" عن تسجيل (927) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (431432) حالة، من بينها (8551) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1323) حالة حرجة.

وقال الوزارة أنه تم تسجيل (1608) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (415747) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (7134) حالة ، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً،" فيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا 11206688 جرعة.