أمريكا تلغي إلزامية وضع الكمامة

المصدر: د ب ا

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن "الخميس" بما وصفه باليوم العظيم في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-"19 بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين في أغلب الأماكن المغلقة.

وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض: "إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة"، مضيفا "أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم".

ودعا الرئيس مواطنيه الذين لم يحصلوا على الطعم بعد إلى تلقيه دون تأخير.

وأعلن مسؤولو الصحة العامة الاتحادية في الولايات المتحدة "الخميس" أن الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم ضد "كوفيد-"19 بشكل كامل لم يعودوا في حاجة إلى ارتداء الكمامات بغض النظر ما إذا كانوا في أماكن مغلقة أو مفتوحة، في أهم تخفيف لإجراءات فيروس كورونا منذ انتشار كورونا.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن الإرشادات الجديدة، التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي )، تمهد الطريق أمام الشركات والمدارس والمطاعم والمؤسسات الأخرى لإعادة فتح أبوابها بالكامل دون أي قيود على الصحة العامة للمرة الأولى منذ فبراير 2020 بعد واحدة من أحلك السنوات في تاريخ الولايات المتحدة.

وتلغي الإرشادات المحدثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضا الحاجة إلى التباعد الاجتماعي، مما يعني أنه يمكن للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل العودة إلى ما كان يُعتبر حياة طبيعية، مثل حضور الحفلات الموسيقية والألعاب الرياضية المزدحمة، والذهاب إلى الحانة، وتناول العشاء داخل مطعم أو المشاركة في المناسبات الدينية - كل ذلك بدون كمامة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأماكن الوحيدة التي يجب أن يرتدي فيها الأفراد الذين تلقوا التطعيم بالكامل الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي هي خدمات النقل العام، مثل الحافلات والقطارات والطائرات، وكذلك في المستشفيات.