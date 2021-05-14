تحذير بريطاني من "فقدان السيطرة" على سلالة كورونا الهندية

المصدر: د ب ا

تتزايد المخاوف في بريطانيا مع ارتفاع الإصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في بعض المناطق من البلاد، وسط تحذير خبراء من تخفيف قيود الإغلاق في وقت مبكر جدًا.

وحذر عالم الأوبئة في اسكتلندا ديبتي جورداساني اليوم الجمعة من "فقدان السيطرة" على السلالة وحث الحكومة على عدم رفع القيود قبل الأوان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال جورداساني: "لقد رأينا بالفعل زيادة مضاعفة في عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الماضي في جميع أنحاء اسكتلندا".

وقد حذر خبراء في مجال الصحة العامة في بريطانيا من أن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جلاسكو قد تشمل السلالة الهندية المعروفة باسم "B.1.617.2"، والتي وصفتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا بأنها "سلالة مثيرة للقلق"، حيث يعتقد بأن هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال.

وفي شمال غرب إنجلترا، تم التعرف على السلالة الهندية في عدة مناطق، بما في ذلك لانكشاير ومانشستر الكبرى، مع ارتفاع عدد الإصابات بسرعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتم نشر وحدات اختبار متنقلة في بعض المناطق، في حين دعا مسؤولو الحكومة المحلية لمزيد من التطعيمات.

وفي غضون ذلك، أوقفت حكومة ويلز خططًا للسماح بتنظيم فعاليات يحضرها عدد محدود من الأشخاص وتخفيف القيود على الاجتماعات الشخصية بسبب انتشار السلالة الهندية، حسبما أعلن الوزير الأول مارك دراكفورد.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بريطانيا قد تسرع بإعطاء الجرعة الثانية للملايين من الأشخاص بعدما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه "قلق" بشأن انتشار السلالة الهندية من كوفيد-19.