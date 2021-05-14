لمصابي كورونا.. نصائح لاستعادة "الشم" و "التذوق"

المصدر: البيان الإلكتروني

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى فقدان حاستي الشم والتذوق أثناء الإصابة بفيروس كورونا وذلك لتأثير الفيروس على العصب المسؤول عن حاسة الشم، وهي من أبرز الأعراض الناتجة عن الإصابة بالفيروس، إلا أنه يستمر فقدان هذه الحاستين عند بعض الأشخاص لمدة تطول عن 4 أشهر.

ونصحت وزارة الصحة السعودية، مَن لم تتعافَ لديهم حاستا «الشمّ» و«التذوق» بعد مرور أسبوعين، أن يدربوا أنفسهم على تذوق النكهات المختلفة وشم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم، حيث يساعد هذا التدريب على التعافي كما ورد في عدد من الدراسات. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأفادت بأن استعادة حاستي «التذوق» و«الشمّ» مرة أخرى تكون ببطء حتى بعد انتهاء الأعراض واختفاء الفيروس من الجسم.

وكشفت أنه عند تأكد إصابة الشخص بعدوى «كوفيد-19» وظهرت عليه الأعراض، فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية، أما في الحالة المؤكدة دون أعراض فيكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.