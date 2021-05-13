بريطانيا "قلقة" حيال تفشي نسخة كورونا المتحورة

المصدر: أ ف ب

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أن حكومته تشعر بالقلق حيال انتقال العدوى بالنسخة الهندية المتحورة لفيروس كورونا بينما عقد المستشارون العلميون اجتماعا لمناقشة تفشيها.

وقال جونسون "إنها نسخة مثيرة للقلق، نشعر بالقلق حيالها"، بينما يتوقع أن تظهر أرقام جديدة عن هيئة الصحة العامة في انكلترا ارتفاعا في عدد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

وصرّح للصحافيين "نريد التأكّد من أننا نتخّذ جميع الخطوات الحصيفة والحذرة التي يمكننا اتّخاذها الآن"، مضيفا أن حكومته "لا تستبعد" أي خيار في ما يتعلّق بالوقاية من تفشي نسخة الفيروس الجديدة.

وصنّفت بريطانيا الأسبوع الماضي نسخة فيروس كورونا التي وصلت إلى البلاد عبر مسافرين قادمين من الهند على أنها "نسخة متحوّرة مقلقة".

وأدرجت حكومة جونسون في أبريل الهند التي تجاوز عدد الوفيات جرّاء الوباء لديها عتبة 250 ألفا، في الفئة "الحمراء" على قائمتها للسفر، ما يعني أنه سيتعيّن على القادمين من البلد الآسيوي الخضوع لحجر صحي في الفنادق لدى وصولهم إلى بريطانيا.

واجتمعت "مجموعة الاستشارات العلمية لحالات الطوارئ" التابعة للحكومة البريطانية الخميس لمناقشة تفشي النسخة الهندية المتحوّرة.

وأفاد جونسون أنه تم تكثيف فحوص الكشف عن الفيروس في مناطق مثل بولتون (شمال غرب انجلترا)، التي يعود قسم كبير من سكانها إلى أصول من جنوب آسيا وحيث تنتقل العدوى بشكل كبير.

وعلى رغم التحذير، إلا أن رئيس الوزراء أكد أنه لا يعتقد بأنه سيكون على الحكومة تغيير خططها بشأن إلغاء تدابير احتواء كوفيد جزئيا في 17 مايو ورفع القيود بشكل كامل في 21 يونيو.

وصرّح "لا أرى حاليا ما يثنيني عن الاعتقاد بأنه سيكون بإمكاننا المضي قدما" برفع القيود.

وتعيد بريطانيا تدريجيا فتح اقتصادها بعد شهور من القيود لاحتواء فيروس كورونا وحملة تطعيم ناجحة واسعة النطاق.

لكن لا تزال تدور تساؤلات بشأن إن كان إطلاق اللقاحات سينجح في مواجهة النسخة الهندية المتحوّرة، وهي نسخة من ثلاث اكتشفت في بريطانيا.

وقال جيمس نيسميث من جامعة أكسفورد لشبكة "بي بي سي" إنه لم يعرف بعد إلى أي درجة ستنتقل العدوى بالنسخة الهندية المتحورة في أوساط أولئك الذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد.

ورجح بأن تنتشر قائلا "أعتقد أن علينا النظر إليها على أنها مشكلة على مستوى البلاد. ستصل إلى كل مكان".