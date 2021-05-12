السعودية تسجل 1020 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الصحة في السعودية على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

‏و أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1020 حالة مؤكدة وتعافي 908 حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9268 حالة منها 1352 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 429389 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 413010 حالات , كما تم تسجيل عدد 13 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7111 حالة فيما تم إجراء 71040 فحصا مخبريا .