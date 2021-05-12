السعودية تسجل 1020 إصابة جديدة بكورونا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أكدت وزارة الصحة  في السعودية على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

‏و أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل  1020  حالة مؤكدة وتعافي  908  حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة  9268  حالة منها   1352  حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ  429389 حالة وبلغ عدد حالات التعافي  413010  حالات , كما تم تسجيل عدد 13  حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة  7111  حالة   فيما تم إجراء  71040  فحصا مخبريا .

 

طباعة Email
↑ أعلى